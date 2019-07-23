Таджикистан назвал инцидент на границе с Кыргызстаном провокацией

Протяженность границы между двумя государствами составляет около 970 км.

На границе между таджикским джамоатом Ворух и кыргызским селом Ак-Сай произошел очередной конфликт, в ходе которого, по показаниям очевидцев, один человек - житель села Ворух - Джалол Кароев - погиб и около полутора десятка пострадали, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

По данным погранвойск Таджикистана, 22 июля жители таджикского селения Ворух в ходе подготовки к рабочей поездке президента РТ Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым занимались работами по благоустройству, "в том числе на территории джамоата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана".

- Примерно в 16.35 местного времени (17.35 по времени Нур-Султана) граждане Кыргызстана воспрепятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись "Ак-Сай" и флаг своей страны. Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт, - говорится в сообщении.

- Мы сопротивлялись. Как только начали собираться жители Воруха, силовые структуры Кыргызстана заблокировали дорогу и начали стрелять в воздух, - сообщил очевидец с таджикской стороны.

По словам жителей Воруха, в больницу с различными ранениями попали десятки таджикистанцев, причем, трое - в тяжелом состоянии.

- Одного сотрудника милиции и более пяти жителей с ранениями привезли в больницу на скорой помощи и легковых машинах, - сообщил другой очевидец.

В заявлении Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, ведомство назвало провокацией произошедший инцидент на границе с Кыргызстаном.

- Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям, - говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств Таджикистана и Кыргызстана, других соответствующих органов двух стран.

Отметим, протяженность границы между двумя государствами составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.

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