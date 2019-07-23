Подозреваемый во взятке судья в Алматы был оправдан, но лишился должности

Андрей Штейнке был задержан 2 февраля 2019 года.

Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов прокомментировал ситуацию с судьей Андрей Штейнке, передает Zakon.kz.

2 февраля 2019 года в результате проведенных совместных мероприятий Национальным бюро по противодействию коррупции РК и отделом внутренней безопасности Верховного суда РК при получении 10 000 долларов задержан судья суда № 2 Ауэзовского района Алматы Андрей Штейнке.

- За совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике. Судья районного суда номер 2 Алмалинского района за содействие в оказании юридической помощи знакомой. То есть, он вступил в не процессуальный контакт. Мы поставили перед комиссией судейской этики, комиссия подтвердила, что в действиях судьи имеется факт проступка, мы на основании решения поставили вопрос об освобождения от занимаемой должности в судебном жюри. Нас поддержал судебный жюри. В настоящее время вступил указ президента и его освободили от занимаемой должности, - сказал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов.

Он заверил, что судейское сообщество Алматинского городского суда занимает принципиальную позицию по таким вопросам. В случаях обнаружения существенного нарушения или противоречащим нормам судейской этики ставится вопрос о привлечении к ответственности.

- Мне сейчас доложили, что сегодня был рассмотрен вопрос по отношению уголовной ответственности Штейнке, его оправдали из-за недоказанности. А вопрос не процессуального контакта и не соблюдении норм судейской этики судейская комиссия подтвердила, - отметил Нургазы Абдиканов.

Кроме того, с начала года были уволены еще трое судей: Нурлан Бегайдар, Надежда Каралуппа и Бибигуль Хасанова.

Асема Тунгушбаева

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