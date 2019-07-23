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Снимайте на гаджеты - Аким СКО призвал жителей фиксировать некачественный ремонт дорог

В этом году на ремонт дорог области направлено 37 млрд тг. Поэтому, жесткий контроль качества выполняемых работ в приоритете у местных властей.

Фото : Пресс-Служба акима СКО23 июля 2019, 18:45

23 июля аким СКО Кумар Аксакалов и руководитель РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Замир Сагинов посетили лабораторию которая проверяет качество асфальта и дорожных материалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В этом году на ремонт дорог области направлено 37 млрд тг. Поэтому, жесткий контроль качества выполняемых работ в приоритете у местных властей. На системной основе будет проводится лабораторный контроль. Если раньше этой работой были охвачены только республиканские сети, то теперь лабораторный контроль будет проводится и на дорогах областного значения.

Также аким области призвал североказахстанцев не стоять в стороне и фиксировать нарушения.

- Помимо технических возможностей, необходим общественный контроль. Сейчас у многих есть гаджеты, нужно фотографировать и называть место где проводились ремонтные работы. Нужно показывать где происходит разрушения дорожного полотна. Все материалы отправляйте на сайт акимата СКО, есть специальный раздел "Народный контроль". Также можно использовать площадку "Қызылжар-адалдық алаңы". По всем фактам мы примем соответствующие меры, - отметил Кумар Аксакалов


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