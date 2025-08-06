Аким Алматинской области проверил ремонт дороги Кеген – Нарынкол

Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил участок автомобильной дороги Кеген – Нарынкол, где идут работы по среднему ремонту.

Проект предусматривает восстановление 74 километров трассы – на участках 0-37 и 37-74 км. Подрядчик – ТОО "Нурлы жол – 7", технический надзор осуществляет ТОО "KZ Стройэксперт". Общая стоимость проекта составляет 8,002 млрд тенге.

Как отмечено на сайте Mandat.kz, на объекте уже заготовлено 7 тыс. м³ щебня, проведена ресайклизация на 4 км и уложен нижний слой покрытия на 2 км дороги. Всего задействованы 44 единицы техники и 71 рабочий.

Фото: mandat.kz

Глава региона обратил внимание на темпы реализации проекта, поручил ускорить работы и эффективно использовать выделенные средства.

Он подчеркнул, что качество дороги важно для местных жителей, и отметил, что вопросы инфраструктуры, поднятые на встречах с населением, будут решаться поэтапно.