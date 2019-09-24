Полицейского, обвиненного в нападении на девушку, оштрафовали на 12 500 тенге

По словам полицейского, в темноте он просто перепутал девушку со своей знакомой.

В начале августа в СМИ появилась информация о полицейском, напавшем на девушку в доме отдыха в Павлодарской области. Сегодня стало известно, чем закончилось дело, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Информация об инциденте впервые была опубликована на странице группы #Немолчиkz в Facebook. Рассказывалось, как на девушку Айнару, отдыхавшую в доме отдыха с родителями, напал полицейский.

По словам потерпевшей, она направлялась домой к родителям, когда к ней подошел мужчина и начал приставать, хватал за интимные места. Причем, все это происходило при свидетелях. А когда она стала сопротивляться, страж порядка заломил ей руки и стал угрожать. В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в участке. Девушка сразу же обратилась в полицию с заявлением. Но ей не оказали никакой помощи. Пострадавшая рассказала, что разъяренного полицейского успокаивали чуть ли не 20 человек. Пришлось вызвать СОБР.

- Я увидела, что он находится в неадекватном состоянии. Я начала говорить: мужчина, отпустите меня, я стала просить, он начал нецензурно на меня браниться, говорить, что он меня сейчас закопает. Я не стала проявлять агрессию, я стала спокойно с ним разговаривать, объяснять ситуацию, что я здесь не развлекаюсь, то, что я нахожусь на отдыхе с родителями. Я сейчас могу папу позвать, и он сказал, что он положит моего папу, - рассказывает девушка.

Полицейский уже предстал перед судом. Свою вину мужчина отрицает. По его словам, в темноте он просто перепутал девушку со своей знакомой. Тем не менее, его признали виновным и за мелкое хулиганство оштрафовали на 12 с половиной тысяч тенге.

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