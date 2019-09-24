Школьница обвинила мировых лидеров в украденном детстве в ООН

Она также призвала лидеров государств даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно.

Активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила собравшихся в ООН на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, передает ТАСС.

- Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, - воскликнула она, выступая в понедельник в зале Генассамблеи ООН. - Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!.

- Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы - это деньги и сказки про рост экономики, - продолжила Тунберг в своем эмоциональном выступлении.

Она призвала глав государств даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Завершила свою речь Тунберг обещанием, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

- И если вы подведете нас, мы никогда не простим, - заверила активистка.

Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.

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