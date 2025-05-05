Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам из-за парада 9 мая

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах мировым лидерам из-за парада в Москве 9 мая, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал, что Зеленский якобы угрожает главам государств, которые приедут в Москву на празднование 9 мая. Он назвал его поведение "безумным" и опасным.

Бывший соратник Марин Ле Пен утверждает, что Зеленского "подталкивают к эскалации" Макрон, Евросоюз и так называемая "глобалистская мафия".

#Zelensky, en totale roue libre, menace des chefs d’État et de gouvernement ! ⤵️



" Kiev ne garantit pas " la sécurité " des dirigeants présents le 9 mai à Moscou " !



" Personne n’aidera Poutine à jouer à ce genre de jeu pour donner une douce atmosphère à sa sortie d’isolement,… pic.twitter.com/KpY1QBGHwv — Florian Philippot (@f_philippot) May 4, 2025

Ранее Зеленский заявлял, что Киев "не может гарантировать безопасность" мировых лидеров, которые приедут в Москву на 9 Мая. Перед этим в Раде угрожали ударами по Красной площади.

Еще в апреле в Москве отказались от концерта на Красной площади 9 Мая. А на днях Зеленский выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток "ни о чем договориться невозможно".