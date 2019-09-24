10 лет в секс-рабстве. В Москве осудили педофила

В июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком и предложил ему жить вместе.

Симоновский суд Москвы приговорил москвича Эдуарда Никитина, ранее судимого по статье "Развратные действия", к 20 годам колонии строгого режима, сообщает НТВ.

В 2007 году, когда мальчик пропал, по всей стране разослали ориентировки. Со слов знакомых, несмотря на 9-летний возраст, мальчик уже курил и выпивал, к тому же несколько раз сбегал из дома. Соседи утверждают, что для этого были причины: мать злоупотребляла алкоголем и избивала сына. Его спасли в 2017 году. Юноша стал абсолютно асоциальным, его пришлось поместить в реабилитационный центр, где заново учили читать и писать.

Никитин держал пленника в заточении не всегда. Когда мальчик подрос, насильник стал разрешать ему гулять по вечерам. Но за это время юноша ни разу не пытался сбежать или позвать на помощь. Странно, но за 10 лет никто из соседей на эту странную парочку внимания не обратил. Все эти годы вместе с ними в коммуналке жила мать Никитина. Она видела ребенка и общалась с ним, но не забила тревогу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!