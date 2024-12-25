#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

Дело о секс-рабстве: еще одну кызылординку осудили на четыре года

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:49 Фото: pexels
25 декабря 2024 года в городском суде № 2 Кызылорды прошло еще одно закрытое судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней. Подсудимую обвинили в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и осудили на четыре года, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая, зная о том, что девушка несовершеннолетняя, не один раз принуждала потерпевшую к занятию проституцией.

"На скамье подсудимых оказалась обвиняемая по факту неоднократного склонения несовершеннолетней в занятие проституцией. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Жертва боялась, поэтому была вынуждена исполнять все, что подсудимая требовала от нее. Ее вина полностью доказана по всем фактам", – сказала руководитель администратора Кызылординского городского суда № 2 Мадина Жусупбекова.

У подсудимой есть малолетний ребенок.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как рассказала Мадина Жусупбекова, в производстве судов области по делу о секс-рабстве несовершеннолетней будет еще один процесс по ч. 3 УК ст. 299 УК РК "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ".

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

На фоне этого скандала в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

Первый приговор по этому делу был вынесен 11 ноября 2024 года.

13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.

24 декабря еще одну фигурантку по этому делу осудили на 4 года и 6 месяцев. 

Елена Лебедева
Поделиться новостью
Читайте также
Уникальный запуск: с Байконура взлетела юбилейная ракета
Общество
18:07, Сегодня
Уникальный запуск: с Байконура взлетела юбилейная ракета
Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря
Общество
17:32, Сегодня
Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря
Метель и туман: погода на 26-28 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте
Общество
17:26, Сегодня
Метель и туман: погода на 26-28 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: