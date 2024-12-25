Дело о секс-рабстве: еще одну кызылординку осудили на четыре года

25 декабря 2024 года в городском суде № 2 Кызылорды прошло еще одно закрытое судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней. Подсудимую обвинили в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и осудили на четыре года, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая, зная о том, что девушка несовершеннолетняя, не один раз принуждала потерпевшую к занятию проституцией.

"На скамье подсудимых оказалась обвиняемая по факту неоднократного склонения несовершеннолетней в занятие проституцией. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Жертва боялась, поэтому была вынуждена исполнять все, что подсудимая требовала от нее. Ее вина полностью доказана по всем фактам", – сказала руководитель администратора Кызылординского городского суда № 2 Мадина Жусупбекова.

У подсудимой есть малолетний ребенок.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как рассказала Мадина Жусупбекова, в производстве судов области по делу о секс-рабстве несовершеннолетней будет еще один процесс по ч. 3 УК ст. 299 УК РК "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ".

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

На фоне этого скандала в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

Первый приговор по этому делу был вынесен 11 ноября 2024 года.

13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.

24 декабря еще одну фигурантку по этому делу осудили на 4 года и 6 месяцев.