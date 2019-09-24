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Стендовики проверяют себя на чемпионате Азии в Алматы перед олимпийским отбором

По словам спортивных руководителей, проведение мероприятия такого уровня дает большой толчок для развития стендовой стрельбы в Казахстане.

Фото : Instagram/kfss.kz24 сентября 2019, 09:08

Под Алматы на стрелковом клубе имени Александра Асанова поселка Байсерке стартовал IX чемпионат Азии по стендовой стрельбе. Несмотря на то, что он не является лицензионным на Олимпиаду, для спортсменов данный турнир имеет немалое значение, передает Zakon.kz.

На чемпионате Азии принимают участие стрелки из 14 стран Азии, более 400 участников, из них 250 спортсменов, в том числе 32 спортсмена национальной сборной Казахстана, 150 официальных лиц. В рамках чемпионата Азии будут разыграны 132 комплекта медалей в упражнениях скит, трап, дубль-трап, трап mix.

По словам спортивных руководителей, проведение мероприятия такого уровня дает большой толчок для развития стендовой стрельбы в Казахстане.

Добавим, что чемпионат Азии в Алматы не является лицензионным. Отбор у стрелков-стендовиков пройдет совместно со стрелками-пулевиками на чемпионате Азии в Дохе в ноябре. А потому сейчас, в Алматы, у азиатских спортсменов есть возможность проверить себя в соревновательной атмосфере и заодно увидеть, на что способны соперники.

И проверка проходит пока весьма успешно. В первый же день соревнований в неолимпийской дисциплине "круглый стенд" бронзовую медаль выиграла наша соотечественница Асем Орынбай, пропустив вперед спортсменок из Китая и Таиланда.

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????С 20 по 30 сентября 2019 года в г.Алматы в стрелковом клубе им.А.Асанова проходит IX - Чемпионат Азии по стендовой стрельбе!!! ⠀ ✔ 23.09.2019 г. - в Финальном зачёте дисциплины "круглый стенд " категория "женщины" заняли: ⠀ ✅ Золотую???? медаль завоевала представительница Китайской Народной Республики ????????- WEI MENG !!! ⠀ ✅ Серебряную???? медаль завоевала представительница Тайланда - IMPRASERTSUK ISARAPA !!! ⠀ ✅ Бронзовую ???? медаль завоевала представительница Республики Казахстан ???????? - ОРЫНБАЙ АСЕМ !!! ⠀ Поздравляем ????????????!!! Congratulations ????????????!!! ⠀ #shootingkazakhstan #стендоваястрельбаказахстан #чемпионатазии2019 #asianchampionship2019

Публикация от KZ Sport Shooting Federation (@kfss.kz) 23 Сен 2019 в 3:03 PDT

До 30 сентября пройдут соревнования у мужчин и женщин, в том числе в олимпийских дисциплинах трап и скит.

Альберт Ахметов


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