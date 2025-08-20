Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по спортивной стрельбе

Фото: pixabay

В Шымкенте продолжается чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Команда Казахстана по стендовой стрельбе на домашнем турнире отметилась бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.

На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Молчанова, успешно выступив в дисциплине "скит". Победу одержала Цзян Итин (Китай). Ее сокомандница Чэ Юйфэй показала второй результат. Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по женской борьбе Анна Стратан завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U20 в Самокове.

