Спорт

Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по спортивной стрельбе

бронзовую медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 22:56 Фото: pixabay
В Шымкенте продолжается чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Команда Казахстана по стендовой стрельбе на домашнем турнире отметилась бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.

На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Молчанова, успешно выступив в дисциплине "скит".

Победу одержала Цзян Итин (Китай). Ее сокомандница Чэ Юйфэй показала второй результат.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по женской борьбе Анна Стратан завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U20 в Самокове.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
