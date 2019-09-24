Фильм "Ad Astra": Как Брэд Питт к звездам полетел

Игру Питта высоко оценили критики. Фильм режиссера Джеймса Грэя специалисты сравнивают с такими шедеврами мирового кинематографа, как "Солярис" Андрея Тарковского и "Космическая одиссея 2001 года" Стэнли Кубрика.

На 76-м Венецианском кинофестивале (специальный фоторепортаж из Венеции смотрите здесь) в конце августа в торжественной обстановке прошла премьера фильма "Ad Astra" ("К звездам"). Сам исполнитель главной роли Брэд Питт приезжал в Венецию, появлялся перед объективами камер на красной дорожке, а фильм "Ad Astra" был участником конкурсной программы и произвел фурор.

Игру Питта высоко оценили критики. Фильм режиссера Джеймса Грэя специалисты сравнивают с такими шедеврами мирового кинематографа, как "Солярис" Андрея Тарковского и "Космическая одиссея 2001 года" Стэнли Кубрика. Тем не менее, жюри Венецианского кинофестиваля оставило фильм без награды. Почти через месяц, c 24 cентября, картина вышла в казахстанский прокат. Корреспондент Zakon.kz за день до выхода на отечественные киноэкраны посмотрел двухчасовой фильм и рассказывает о плюсах и минусах истории.

Действие происходит в "недалеком будущем", когда человечество ищет разумную жизнь на других планетах уже не с помощью телескопов и зондов, а, так сказать, лично. Рой Мак брайдт (Брэд Питт) работает на большой антенне, закрепленной к аналогу международной космической станции, кружащей над землей в верхних слоях атмосферы. Он говорит, что доволен работой, потому что в космосе хотя бы спокойно. Внезапно происходит скачок мощности на антенне, многие погибают, но Рою удается в штопоре долететь до нижних слоев атмосферы, раскрыть парашют и кое-как приземлиться. Причина скачка мощности – импульс, исходящий из космоса. Командование решает, что только Рой сможет решить проблему и отправляют его с тайной миссией в космос.

По факту, это кино одного актера. Зритель погружается в мир главного героя Роя, читает его мысли, бороздит вместе с ним космические просторы, принимает решения о том, как действовать в той или иной ситуации. Большую часть фильма Рой размышляет вслух, философствует, вспоминает земную жизнь. И правда, находясь месяцами в замкнутом пространстве. Не видя деревьев, морей, полей, можно почувствовать себя "не в своей тарелке".

Из недавних примеров частично что-то подобное мы уже видели в фильме "Марсианин", где в какой-то момент главный герой также остается один в космосе и вынужден быть наедине с собой. Правда, там было все достаточно весело и по приколу. Хватало юмора и самому главному герою, и авторы сценария не упустили возможность добавить немного иронии в саму ситуацию.

В фильме "Ad Astra", как в настоящем фестивальном кино, все серьезно. Нет ни капли намека на веселье, наоборот, вокруг лишь зловещая тишина космоса (создаваемая в том числе за счет блестящего музыкального сопровождения) и мысли. Честь и хвала съемочной группе, что несмотря на кажущуюся монотонность и однообразность, фильм держит в напряжении зрителя все два часа. Публику словно чем-то гипнотизируют, оторваться от экрана практически невозможно, потому что весь этот застывший космос готов в любую минуту взорваться, в этом статичном напряжении и заключена динамика. Периодически случаются настоящие "вспышки", в которых энергия выплескивается в концентрированном виде, оттого и вспышки очень яркие.

Брэд Питт, как настоящий мастер, справляется с задачей воплощения персонажа, чьи мысли и рассуждения интересны. Минута за минутой зритель узнает о Рое все больше и больше, также как человечество с развитием науки постигает космос, маленькими шажками открывая для себя Вселенную.

Техническая часть выполнена великолепно. Даже в обычном 2D различные космические станции и корабли , звезды и планеты выглядят объемно, натурально, компьютерная графика нарисована так правдоподобно, будто съемки реально проходили на Марсе или на Луне. Тем самым аура таинственности дополняется картинкой и зритель полностью погружается в магию космоса, холодных звезд, таких манящих, но все равно чужих.

Дом человека – на Земле, здесь любовь, жизнь, здесь самые драгоценные сокровища. И пока люди продолжают между собой сражаться за богатства, за освоение новых территорий, жизнь проходит, а с ней утекают как песок все больше возможностей быть по-настоящему счастливым.

Альберт Ахметов

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