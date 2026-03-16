Поклонники Кайрата Нуртаса попытались отличить его от двойника
Двойник казахстанского певца Кайрата Нуртаса разместил в соцсетях кадры вместе с самим Кайратом. Поклонники артиста смогли отличить кумира только по одной черте, сообщает Zakon.kz.
На фото и видео настоящий Нуртас находится рядом с Асанали, который одет в его стиле, но выше него по росту.
"Так рад, что мы вместе снялись в одной рекламе. Легенда", – написал под фото Асанали.
Фолловеры тепло прокомментировали пост двойника, пожелав ему такую же жену, как Жулдыз и отметив его сильное сходство с музыкантом.
Как можно заключить по контенту Асанали, он часто выступает на тоях вместо знаменитости.
Ранее фанатов Димаша взбудоражили фото его младшего брата.
