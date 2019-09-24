Как казахстанцы провели лето

Как показали результаты опроса, неделя-две являются оптимальным сроком для того, чтобы успеть хорошо отдохнуть.

Чем казахстанцы занимались прошедшим летом. Опрос среди работающих казахстанцев по этому поводу провела компания HeadHunter, передает Zakon.kz.

В опросе приняли участие 718 человек. Больше половины респондентов (55%) уже успели взять отпускные дни в этом году.

45% участников опроса указали, что в этом году не брали отпуск по причине того, что находились в поисках работы или только устроились на работу.

Те, кто в этом году уже был в отпуске, брали, в основном, от 8 до 14 календарных дней (так указали 28,27% респондентов). Более месяца удалось отдохнуть 26,7% участникам опроса и не более недели отдохнули 15,97% респондентов.

72% участников опроса остались довольны свои отпуском.

Как показали результаты опроса, неделя-две являются оптимальным сроком для того, чтобы успеть хорошо отдохнуть. 21,23% ответили, что им для полноценного отдыха потребуется от 22 до 30 дней, а 3,73% участников требуется отпуск продолжительностью не менее двух месяцев.

32,37% респондентов провели отпуск дома. 14,47% гостили в других городах в пределах страны. 6,84% посетили Россию, 5,79% - Турцию. 5,26% отдохнули на озере Иссык-Куль, а 4,47 предпочли озеро Алаколь.

В своих вариантах ответов на вопрос "Где вы отдыхали этим летом?" респондепнты добавили:

• На озере Балхаш

• На Каспийском море

• На Бухтарминском водохранилище

• В Грузии

• В горах

• В Узбекистане

При этом отпускные дни не являются поводом прерывать связь с коллегами для 40% респондентов, которым время от времени приходилось поддерживать связь с коллегами по рабочим вопросам. 22% удается полностью отключиться от работы и не решать рабочих вопросов во время отпуска. 18% участников опроса во время отпуска постоянно поддерживают связь с коллегами по работе.

На вопрос: "Почему вы продолжаете поддерживать связь с коллегами по рабочим вопросам даже во время отпуска?", почти 36% респондентов указали, что не хотят бросать коллег на произвол судьбы. 31% хотят быть в курсе дел, происходящих в компании. 19% не могут отключиться от работы, а 14% делают это по приказу начальства.

Как отмечали опрошенные, для полноценного отдыха 14,77% участникам не хватало денег, 9,62% - пляжа и моря, 7,34% - времени. 5,86% не хватало любимого человека рядом и 5,59% любви и романтики. Абсолютно довольными остались только 3,5% респондентов.

Как показал опрос, 67% участников без труда включились в рабочий процесс после отпуска, 33% испытывали стресс, когда вернулись из отпуска и вышли на работу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!