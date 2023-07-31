Советы: как накопить деньги, чтобы успеть отдохнуть в конце лета

Большинство казахстанцев полагают, что заработать на отпуск быстро и легко только с большими доходами. На самом деле, чтобы отдохнуть, не нужны миллионы. Как накопить деньги, чтобы успеть отдохнуть в конце лета, выяснял Zakon.kz.

Лето подходит к концу и те, кто еще не успел как следует отдохнуть задаются вопросом: как устроить себе "передышку" если на счету остались копейки и новых пополнений не предвидится? Не отчаивайтесь. Август – прекрасное время для отдыха и есть схемы, благодаря которым накопить на отпуск будет проще.

На отдых не копила

Ксения Соколова в прошлом году отдохнула в Грузии вместе с друзьями. 23-летняя девушка признается, что не копила на отпуск и не приобретала тур. По ее словам, за два месяца до отпуска, она по скидке купила авиабилеты.

После получив свою зарплату она отправилась в путешествие и провела заграницей 9 дней. Расходы на апартаменты, транспорт и развлечения они делили между собой. Ксения рассказывает, что уже второй год так отдыхает и специально откладывать на отпуск в ближайшее время не планирует.

"Я зарабатываю в месяц около 500-600 тысяч тенге, работаю в частной компании арт-менеджером. Я билеты туда и обратно вместе с багажом со скидкой приобрела примерно за 130 тысяч тенге. В Грузии мы были в трех городах. Если считать все расходы на квартиру, транспорт между городами, развлечения, покупки, сувениры, мелкие расходы, то ушло примерно 400 тысяч тенге. Я была с 3 подругами, счет в ресторане, расходы на такси, апартаменты делили между собой и это было довольно выгодно для нас". Ксения Соколова

Девушка рассказывает, что во время отпуска не экономила, но если бы такая цель стояла, то соответственно и трат было бы намного меньше.

"Я всегда так стараюсь путешествовать, просто заранее мониторю билеты и покупаю их по дешевке. Потом, беру свою зарплату и трачу эти деньги в отпуске. У меня конечно есть накопления, по приезду некоторое время беру деньги из депозита, но уже примерно через месяц я снова в строю и расходую зарплату как обычно". Ксения Соколова

Откладывал несколько месяцев, чтобы отдохнуть с семьей в Египте

Бахытжан Искаков женат и имеет двух детей, в конце августа он планирует отдохнуть вместе с семьей в Египте. По его словам, накопить на отпуск было достаточно трудно, поэтому он работал 5 месяцев практически без отдыха и откладывал львиную долю своей заработной платы на депозит. Мужчина признается, что пришлось отказываться от некоторых удовольствий, к примеру таких как поход в баню или охоты с друзьями.

"Тем не менее, ежегодный отпуск того стоит. Я приобрел тур за 1 800 000 тенге на четверых. Этот тур мы еще весной забронировали, а так вышло бы дороже. Сначала я внес 20% стоимости тура, потом уже каждый месяц я скидывал по 150-200 тысяч тенге, так и оплатил отпуск. В середине августа ожидается зарплата, планирую взять ее и отпускные деньги, и эти средства я буду тратить на отдыхе". Бахытжан Искаков

Мнение финансиста: ни в коем случае нельзя отдыхать в кредит

По мнению экспертов финансового рынка, чем раньше вы определитесь с планом, тем выше шанс, что отдых выйдет дешевле.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что среднестатистическому казахстанцу быстро и легко заработать на отпуск невозможно. По словам специалиста, самый оптимальный вариант – копить целый год.

Чтобы с удовольствием провести время заграницей либо в популярных туристических местах Казахстана нужно будет контролировать свои доходы и самое главное – расходы, отмечает эксперт.

"Самое главное правило личных финансов – вести бюджет, записывайте всегда свои доходы и расходы. В конце месяца группируйте их: сколько вы проели, прокатали, прогуляли. Потом смотрите, что из всего этого можно сократить, а что увеличить. Когда вы уже решили, куда вы поедете, нужно начать откладывать и смотреть на все реалистично. Если отпуск не реалистичен, то выбрать для себя по бюджету. Ни в коем случае нельзя отдыхать в кредит или долг, потому что, этот отпуск потом выйдет боком". Расул Рысмамбетов

Эксперт считает, что быстро и легко на отпуск можно накопить только в том случае, если вы работаете на 4 работах с утра до ночи, так как это делают фрилансеры. Но тогда есть опасность заработать нервный срыв. Поэтому, подчеркивает эксперт, к планам чтобы прекрасно отдохнуть и не создать себе проблем, необходимо идти целенаправленно.

Эксперт по личным финансам: нужно вести бюджет

Накопить на отпуск семейной паре с детьми обычно намного сложнее. Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова также считает, что все упирается в четкое и планомерное ведение семейного бюджета. Впрочем, по мнению эксперта, можно использовать несколько схем, чтобы было проще накопить на семейный отдых.

Например, используя метод шести кувшинов можно за полгода собрать необходимую сумму на отпуск. Правила довольно просты: все заработанные деньги делятся на шесть кувшинов. Каждый кувшин отвечает за определенную статью затрат.

В первый кувшин – "ежедневные расходы" специалисты советуют класть 55% своего дохода. Эти средства уйдут на расходы арендной платы, выплаты кредитов, коммунальных услуг, покупки продуктов и так далее.

Второй кувшин – это траты на развлечения – 10% от бюджета. Здесь и рекомендуют копить на отпуск, походы в кино, театр, ресторан и пр.

Третий кувшин предназначен для сбережений. Получая любой доход, откладывайте в него 10% своей заработной платы. Желательно, чтобы этот кувшин был в виде банковского вклада, тогда вы не только накопите, но и приумножите свои деньги.

Деньги на непредвиденные расходы эксперты советуют откладывать в четвертом кувшине. Финансовая "подушка безопасности" семьи также составляет 10%.

В пятый кувшин эксперты советуют откладывать 10% своего дохода на образование детей, либо для инвестиции в свое саморазвитие.

Шестой кувшин предназначен для праздников. В него можно откладывать 5% от бюджета и тратить эти деньги на подарки себе или близким.

"Я считаю, что нужно в первую очередь посчитать бюджет и если вы получаете заработную плату, то желательно накопления делать сразу после ее получения, потому что в конце месяца уже ничего не остается. Здесь важно понимать, что придется чем-то жертвовать и как правило в части ежедневных трат на досуг. Путешествовать имея среднюю зарплату, в размере 300-350 тысяч тенге – возможно. Я знаю семьи, члены которой зарабатывают несколько миллионов в месяц, и они не могут себе в моменте позволить отпуск. Знаю семьи, которые зарабатывают 150-200 тысяч тенге в месяц, и они умудряются ездить в отпуск раз в год". Акжунис Брасилова

Эксперт уверена, что накопление средств не зависит от суммы, которую зарабатывает человек. Нужно просто грамотно вести бюджет.

Акжунис Брасилова также считает, что самым оптимальным способом накопление денег на отпуск является хранение средств в долларах или евро. Таким образом, по ее мнению, можно накопить необходимую сумму на зарубежные поездки.

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