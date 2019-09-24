Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево. В Air Astana сообщили детали

Обслуживающие воздушное судно инженеры определили повреждение как незначительное и борт был допущен к вылету.

В Air Astana прокомментировали столкновение в аэропорту Шереметьево тележки для перевозки багажа с авиалайнером A320 авиакомпании, передает Zakon.kz.

Столкновение произошло 23 сентября в 9.23 по местному времени во время посадки пассажиров, вылетающих по маршруту Москва-Нур-Султан.

- Удар пришелся на внешнюю обшивку входного направляющего аппарата (ВНА) правого двигателя воздушного судна. Обслуживающие воздушное судно инженеры определили повреждение как незначительное и борт был допущен к вылету. Задержка рейса составила 53 минуты. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование данного происшествия, - сообщили в Air Astana.

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