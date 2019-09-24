"Мое настоящее имя уже забыли". Двойник Путина живет в Кыргызстане

Путин является для него примером, и его мечта - встретиться с президентом России.

Жителя села Сафаровка Сузакского района Джалал-Абадской области Медетбека Абжапарова односельчане называют не иначе как Путин-аке, пишет Sputnik Кыргызстан.

Медетбек Абжапаров летом, когда трактор нарасхват, трудится трактористом – помогает крестьянам собирать урожай, а зимой работает таксистом в Джалал-Абаде.

Одноклассники заметили его схожесть с российским лидером, как только Владимир Путин стал главой государства.

Необычный факт друзья Медетбека даже обыгрывали: два друга сопровождали его, играя роли телохранителей президента.

Все одноклассники звали меня "Путин", а теперь так же называют односельчане. Кажется, многие уже забыли мое настоящее имя, говорит мужчина.

После окончания школы в 2004 году Абжапаров уехал на заработки в Красноярск. По словам мужчины, там окружающие тоже обращали внимание на его сходство с российским президентом.

Предлагали оставить черную работу, устроиться на госслужбу - или работать на Красной площади, рядом с двойниками Ленина и Сталина.

- Местные таксисты говорят: "Путин-аке приехал!" – и пропускают меня без очереди, когда подходят пассажиры. Многие горожане удивляются и спрашивают, кто я по национальности, – рассказывает Абжапаров.

Медетбек Абжапаров почти не интересуется политикой, однако схожесть с российским лидером обязывает его быть ответственным и доводить любое дело до конца.

Путин является для него примером, и его мечта - встретиться с президентом России.

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