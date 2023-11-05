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Песков о "двойниках" российского президента: Путин у нас один

Песков — о "двойниках" российского президента: Путин у нас один Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента России Владимира Путина, заявил, что "Путин у нас один", сообщает Zakon.kz.

Об этом Песков сказал в ходе марафона общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", пишет RT. 

"Путин у нас один!" — подчеркнул он.

В апреле Песков заявил, что Путин обладает фантастической работоспособностью и может трудиться сутками напролет.

В 2020 году Путин в интервью агентству ТАСС рассказал, что отказался от идеи иметь двойников. 

В 2000 году руководитель Федеральной службы охраны Евгений Муров отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности президента, которые исходили в то время от террористов. Но использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны президента, в такой мере нет необходимости, утверждал Муров.

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