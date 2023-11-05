Песков о "двойниках" российского президента: Путин у нас один
Об этом Песков сказал в ходе марафона общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", пишет RT.
"Путин у нас один!" — подчеркнул он.
В апреле Песков заявил, что Путин обладает фантастической работоспособностью и может трудиться сутками напролет.
В 2020 году Путин в интервью агентству ТАСС рассказал, что отказался от идеи иметь двойников.
В 2000 году руководитель Федеральной службы охраны Евгений Муров отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности президента, которые исходили в то время от террористов. Но использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны президента, в такой мере нет необходимости, утверждал Муров.