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Токаев встретился с Саломе Зурабишвили

Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере.

Фото : Акорда25 сентября 2019, 00:22

Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжилась переговорами с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия.

- Казахстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Вашей страной, углублению политического диалога и расширению экономического сотрудничества, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык.

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии.


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