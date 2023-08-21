Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама

Главы двух государств обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что считает свой визит во Вьетнам значимым событием.

"Это мой первый визит в вашу прекрасную страну в качестве президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к вашему государству и вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по итогам 2022 года объем торговли между Казахстаном и Вьетнамом превысил 500 млн долларов. За первые шесть месяцев 2023 года взаимная торговля уже достигла 600 млн долларов, а до конца года этот показатель планируют нарастить до 1 млрд долларов. Президент выразил уверенность, что переговоры откроют новый этап развития двусторонних отношений.

В свою очередь, Во Ван Тхыонг высоко оценил развитие сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить партнерство Казахстана и Вьетнама. Он подчеркнул, что первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам придаст стимул многоплановому сотрудничеству.

"Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме со вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно", – сказал президент Вьетнама.

Во Ван Тхыонг добавил, что рассматривает Казахстан как важное государство-партнер для Вьетнама.

В завершение переговоров Касым-Жомарт Токаев пригласил Во Ван Тхыонга посетить Казахстан.

