Сегодня ООН играет очень важную роль глобального развития, взаимосвязей и цивилизации - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает МИА "Казинформ".

- Для меня большая честь впервые выступать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве Президента РК. ООН является универсальной и уникальной организацией, которая защищает потребности человечества, и будет оставаться такой всегда. В следующем году исполняется 75 лет со дня основания организации, которая уберегает человечество от многих вызовов, опасностей и кровопролития. Сегодня ООН играет очень важную роль глобального развития, взаимосвязей и цивилизации. Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша не оставлять без внимания и признать, как общее достояние судьбу каждого человека и государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Глава Казахстана находится в Нью-Йорке, где участвует в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса.

Визит Президента РК в Нью-Йорк начался со встречи с представителями известных американских политиков и экспертов ассоциации, организованной при поддержке организации "Совет Атланты". Глава государства рассказал о текущем состоянии Казахстанско-Американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.

Также Токаев встретился с Майклом Блумбергом, основателем и владельцем информационного агентства Bloomberg. Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством Bloomberg. Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума Bloomberg, который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Президент Казахстана, нашу страну на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым Центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Помимо этого Президент Казахстана встретился с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия, в частности, в контексте координации усилий по укреплению межрелигиозного согласия и глобального диалога цивилизаций.

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