Daimler оштрафован на €870 млн

Немецкие следователи выявили нарушения при контроле за качеством сборки автомобилей.

Прокуратура германского города Штутгарт во вторник приняла решение оштрафовать автомобилестроительный концерн Daimler AG на 870 млн евро за нарушения в сфере надзора за сертификацией транспортных средств, сообщает Вести Экономика.

В заявлении немецкой компании отмечается, что извещение о штрафе во вторник, 24 сентября, было направлено Daimler AG со стороны прокуратуры Штутгарта.

По формулировке Daimler, немецкие следователи выявили нарушения при контроле за качеством сборки автомобилей, что привело к превышению вредных выбросов "определенной части автомобилей Daimler AG". Из заявления немецкого автопроизводителя следует, что данные нарушения сохранялись на протяжении 10 лет – с 2008 г.

- По данным расследования прокуратуры, халатное нарушение при выполнении надзорного контроля привело к тому, что по крайней мере определенная часть автомобилей Daimler AG частично отклонились от регуляторных требований с 2008 года.

Размер штрафа за данные нарушения составил всего 4 млн евро, основная часть штрафа – 866 млн евро – пришлась на возвращение властям Германии незаконно полученной прибыли Daimler в результате данной "халатности".



В этот же день немецкие следователи, также предъявили обвинения в отношении еще одной немецкой автомобильной корпорации: власти ФРГ обвинили главного исполнительного директора Volkswagen Герберта Дисса, председателя наблюдательного совета Volkswagen Ханса Дитера Пече и бывшего главного исполнительного директора Volkswagen Мартина Винтеркорна в манипулировании рынком.

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