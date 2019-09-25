Появилось видео встречи Токаева с Зеленским

Видеозапись опубликовал пресс-секретарь Президента.

Опубликовано видео встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в соцсетях.

25 сентября в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

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