Появилось видео встречи Токаева с Зеленским
Видеозапись опубликовал пресс-секретарь Президента.
Фото : Акорда25 сентября 2019, 08:23
Опубликовано видео встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в соцсетях.
25 сентября в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.
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