Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гроза, мокрый снег, ветер - погода на среду в Казахстане

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман.

Фото : pxhere.com25 сентября 2019, 09:04

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, на юго-востоке - гроза, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман. В Алматинской области при грозе, днем в Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстансой, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 25 сентября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты