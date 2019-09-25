Гроза, мокрый снег, ветер - погода на среду в Казахстане

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, на юго-востоке - гроза, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман. В Алматинской области при грозе, днем в Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстансой, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 25 сентября.

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