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14 человек из Монголии пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск"

В результате ДТП 4 человека получили ранения.

Фото : mk.ru25 сентября 2019, 11:01

25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" перевернулся автобус. В автобусе находились 23 пассажира (14 человек из Монголии) и 2 водителя. В результате ДТП 4 человека получили ранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По предварительным данным водитель автобуса г/н 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание.

Транспортное средство прошло технический осмотр 17.06.2019 года, техосмотр действителен до 17.12.2019 г. На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации.

Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.


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