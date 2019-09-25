14 человек из Монголии пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск"

В результате ДТП 4 человека получили ранения.

25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" перевернулся автобус. В автобусе находились 23 пассажира (14 человек из Монголии) и 2 водителя. В результате ДТП 4 человека получили ранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По предварительным данным водитель автобуса г/н 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание.

Транспортное средство прошло технический осмотр 17.06.2019 года, техосмотр действителен до 17.12.2019 г. На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации.

Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!