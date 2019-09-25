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Команда Казахстана по ватерполу победила спортсменок из Китая на Чемпионате Азии

Наши спортсменки вышли с победой в упорной борьбе принципиальных соперниц из поднебесной со счетом 11-10.

Фото : НОК25 сентября 2019, 12:31

На Чемпионате Азии, который проходит в Индии, казахстанская команда по ватерполу показала хорошие результаты, передает Zakon.kz.

В первой игре женской казахстанской ватерпольной команде противостояла сборная Китая. Наши спортсменки вышли с победой в упорной борьбе принципиальных соперниц из поднебесной со счетом 11-10.

Стоит отметить, что китайские ватерполистки традиционно входят в тройку призеров азиатских первенств и являются одними из лидеров азиатского континента.

- Чемпионат Азии среди возрастных групп проходит раз в два года и является для ребят одним из основных стартов, где они впервые получают опыт участия в официальных международных соревнованиях. Также он является квалификационным к грядущему молодежному чемпионату мира. Поэтому подготовку юношей и девушек Центр олимпийской подготовки начинает минимум за два года и спортсмены, прошедшие конкурентный отбор, с нетерпением ожидают этого старта, - сообщил директор Центра олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта Руслан Джолдыбаев.

Принимая эстафету у девушек, наши юноши-ватерполисты также одержали победу над противниками из Китая со счетом 13-7. Следующими соперниками девушек будут ватерполистки Узбекистана, а юношей – команда Ирана.

Ранее появилось видео с Чемпионата, где несмотря на проблемы с техникой, казахстанки "а капелла" исполнили гимн Казахстана.


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