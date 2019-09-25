Токаева попросили взять на контроль дело врачей, арестованных после смерти сына Кудебаева

В Сети появилось открытое обращение от лица арестованного главврача 4 больницы Каната Тезекбаева.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, передает Zakon.kz.

В письме Дина Тезекбаева указывает на то, что ее мужу безосновательно предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева, заместителя прокурора Алатауского района Алматы и сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева.

- В июле 2019 года вследствие ДТП Нурсултан Кудебаев попал в больницу №7, затем после осложнений был перевезен в больницу №4 по инициативе третьих сторон, несмотря на предупреждения об опасности перевозок. Во время операции в больнице №4 Канат Марденович не был лечащим и оперирующим врачом пациента, а выступал в качестве одного из двух ассистирующих врачей. После операции пациент был перевезен на лечение в Германию по инициативе родных. После смерти Нурсултана Кудебаева в Германии, через 26 дней после операции, отец нашей семьи был уволен с поста главного врача больницы №4 без объяснения причин и заключен под стражу без права выхода под залог, - указано в письме.

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Далее она указывает, что со стороны следствия имеется ряд нарушений, которые были описаны и переданы в виде письменной жалобы на имя прокурора Алматы, но реакции не было. И Дина Тезекбаева высказывает опасения, что жалоба и в дальнейшем будет проигнорирована.

Уголовное дело расследует Департамент экономических расследований Алматы.

Дина Тезекбаева пишет, что возбуждение дела по статье 317 части 3 требует предоставления доказательной базы прямой вины врача, чего сделано не было. Ее муж не отвечал напрямую за ведение и результаты операции, находясь в палате наряду с оперирующим врачом, еще одним ассистентом, врачом-анестезиологом и медсестрой.

- Также в данном деле важно учитывать не зависящие от ассистирующего врача Каната Марденовича факторы. Так, несмотря на прямые предупреждения об опасности перевозок, с момента аварии Нурсултан Кудебаев был дважды транспортирован в тяжелом состоянии по инициативе родных и третьих лиц: сначала из городской больницы №7 Алматы (вследствие осложнений после интубации) в городскую больницу №4, а далее оттуда в неизвестную клинику в Германии, - указано далее.

И, как сказано в письме, не доказана зависимость остановки сердца пациента от последствий операционных действий на лопатке и ключице, проведенной ему в городской больнице №4 за почти месяц до смерти.

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- Помимо самого факта возбуждения уголовного дела, мы считаем незаконными задержание и отказ Канату Марденовичу в выходе под залог, - пишет Дина Тезекбаева.

Президента просят взять на контроль это дело, чтобы исключить "возможности прямого и косвенного влияния на процесс". Также в письме звучит просьба обеспечить открытое и справедливое следствие и суд.

- За долгие годы службы своей стране и его гражданам в больницах Павлодарской области, Республиканского неотложного центра г. Нур-Султан и городской больницы №4 г. Алматы, Канат Марденович спас огромное число людей, ни разу не был обвинен или судим по уголовным и любым другим преступлениям. Понимая горе семьи погибшего, мы искренне соболезнуем утрате семейству Кудебаевых. Однако, преследование и незаконное задержание под стражей врача, который не имел и не мог иметь причастности в его смерти, вынуждают нас просить о защите базовых гражданских прав Тезекбаева Каната Марденовича, - так заканчивается обращение.

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