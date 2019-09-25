Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции изменили в РК

Сотрудник, не прошедший внеочередную аттестацию, подлежит увольнению в порядке, установленном законом "О правоохранительной службе".

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 19 сентября 2019 года о внесении изменений в Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила говорят о проведении внеочередной аттестации:

председателей комитетов административной полиции, миграционной службы и их заместителей;

начальников департаментов центрального аппарата МВД РК и их заместителей;

начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, а также их заместителей;

начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института и их заместителей.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются:

- способность сотрудников выполнять возложенные на них должностные обязанности и результаты их работы;

- уровень знаний и практических навыков.

Аттестация включает три этапа:

- подготовка к проведению аттестации;

- собеседование с сотрудниками, проводимое Высшей аттестационной комиссией при Президенте РК по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел РК;

- вынесение решения комиссией.

Кадровое подразделение письменно уведомляет сотрудников о сроках проведения внеочередной аттестации не позднее чем за месяц до начала ее проведения.

Руководитель сотрудника, подлежащего аттестации, оформляет его служебную характеристику, ознакомляет его и в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения аттестации направляет ее в соответствующее кадровое подразделение.

На заседании комиссии проводится собеседование с аттестуемым сотрудником, которое подлежит стенографированию.

Сотрудники, отсутствовавшие на заседании комиссии по уважительным причинам, проходят внеочередную аттестацию по выходу на службу.

По итогам собеседования комиссия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность*;

- соответствует занимаемой должности;

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.

Решения комиссии принимаются голосованием, которое проводится путем заполнения членами комиссии на заседании листов голосования и в течение трех рабочих дней оформляется протоколом.

Кадровое подразделение вносит решение комиссии в аттестационный лист сотрудника.

Сотрудник ознакомляется с решением комиссии под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Сотрудник, не прошедший внеочередную аттестацию или отказавшийся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих должностях, подлежит увольнению в порядке, установленном законом "О правоохранительной службе".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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