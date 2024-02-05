Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация

МВД РК подготовило проект указа президента "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указ утверждает Правила проведения внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел РК.

Аттестации подлежат следующие сотрудники, за исключением женщин из числа сотрудников в период их беременности:

Центральная аттестационная комиссия

Все должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава Департамента собственной безопасности, Управления собственной безопасности Комитета уголовно-исполнительной системы, подразделений собственной безопасности территориальных департаментов полиции, Департамента полиции на транспорте и департаментов уголовно-исполнительной системы;

Начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники самостоятельных отделов Комитета уголовно-исполнительной системы;

Первые заместители и заместители начальников территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте;

Начальник и заместители начальника представительства МВД в Байконыре;

Заместители начальников территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;

Начальники управлений, самостоятельных отделов и отделений аппарата территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте;

Начальники отделов аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;

Начальники управлений и отделов полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений и отделов полиции Департамента полиции на транспорте;

Начальники учреждений уголовно-исполнительной системы;

Начальники Управления специализированой службы охраны (Астана), Управлений специализированой службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей;

Начальники Кинологического центра, Учреждения автотранспортного обслуживания, Баз военного и специального снабжения "Южная" и "Северная".

Региональные аттестационные комиссии

Заместители начальников управлений аппарата территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте.

Начальники отделов, отделений, заместители начальников отделов Представительства МВД в Байконыре.

Заместители начальников Управления специализированой службы охраны (г.Астана), Управлений специализированой службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей.

Заместители начальников Кинологического центра, Учреждения автотранспортного обслуживания, Баз военного и специального снабжения "Южная" и "Северная".

Начальники и заместители начальников управлений, отделов подразделений, подчиненных территориальным департаментам полиции и Департамента полиции на транспорте.

Командиры и заместители командиров полков, батальонов и рот территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте.

Командиры отрядов, заместители командиров отрядов специальных отрядов быстрого реагирования территориальных департаментов полиции.

Командиры, заместители командиров подразделений специального назначения территориальных департаментов полиции.



Заместители начальников отделов, начальники отделений аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы.



Заместители начальников управлений и отделов полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений и отделов полиции Департамента полиции на транспорте.



Начальники отделов служб пробации территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы.



Начальники линейных отделений полиции Департамента полиции на транспорте.



Начальники и заместители начальников отделов полиции при управлениях полиции территориальных департаментов полиции.



Заместители начальников учреждений уголовно-исполнительной системы.



Начальники отделов Управления специализированой службы охраны (г.Астана), Управлений специализированой службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей.



Начальники отделов управлений полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений полиции Департамента полиции на транспорте.



Командиры и заместители командиров батальонов, командиры рот Управлений специализированой службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются:



способность сотрудников выполнять возложенные на них обязанности и результаты их работы;

уровень теоретических знаний и практических навыков.

Дополнительные критерии оценки аттестуемых сотрудников с учетом специфики и возложенных на них обязанностей определяются министром внутренних дел.

Аттестация включает ряд последовательных этапов:

подготовка к проведению аттестации;

компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего аттестации,

на знание законодательства РК, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций;

сдача нормативов по физической и огневой подготовке;

собеседование с сотрудником, проводимое соответствующей аттестационной комиссией;

вынесение решения соответствующей аттестационной комиссией.

Кадровое подразделение письменно уведомляет сотрудников о сроках проведения внеочередной аттестации не позднее, чем за месяц до начала ее проведения.

Руководитель сотрудника, подлежащего аттестации, оформляет его служебную характеристику, ознакомляет его и в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения аттестации направляет ее в соответствующее кадровое подразделение.

Графики работы соответствующих аттестационных комиссий утверждаются МВД РК по согласованию с Администрацией президента РК с учетом необходимости обеспечения рационального функционирования нижестоящих подразделений.

Графики сдачи нормативов по физической и огневой подготовке, проведения компьютерного тестирования на знание законодательства республики, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций, а также собеседований утверждаются министром внутренних дел или его заместителями.

Во время аттестации проводится видеофиксация сдачи нормативов по физической и огневой подготовке, проведения компьютерного тестирования на знание законодательства РК, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций, а также собеседований (с момента прибытия аттестуемого сотрудника в зал для собеседования).

По итогам собеседования соответствующая аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

соответствует занимаемой должности;

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.

Предусматривается, что сотрудники, отсутствовавшие на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, проходят внеочередную аттестацию по выходу на службу.

Сотрудники, не прошедшие внеочередную аттестацию или отказавшиеся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих, должностях, подлежат увольнению.