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Массовое ДТП в Алматы – несколько раненых и затор на дороге

Движение на улице Рыскулова в восточном направлении между улицами Бокейханова – Кудерина парализовано.

Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 00:35

ДТП с участием четырех автомобилей и маршрутного автобуса произошло в Алматы вечером 26 сентября на пересечении улиц Рыскулова – Бродского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Подробности ДТП пока неизвестны. Неразбериха, царящая на проезжей части вызвана, во многом, именно большим количеством участников аварии.

Пока можно констатировать только то, что участниками ДТП стали четыре легковых автомобиля:Toyota Yaris, BMW 5-ой серии, две Toyota Camry – белая и черная и маршрутный автобус №77.

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали.

Движение на улице Рыскулова в восточном направлении между улицами Бокейханова – Кудерина парализовано.


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