В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге

В Алматы рано утром 7 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей на пересечении улиц Бокейханова и Рыскулова. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По ул.Бокейханова в северном направлении двигался автомобиль Ford Focus. Водитель не справился с управлением, не вошел в поворот и в результате врезался в бордюр и выехал поперек проспекту Рыскулова, где тут же его протаранил в бок автомобиль Subaru, следовавший по ул.Рыскулова в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Subaru отлетел в отбойник и в него мгновенно влетел автомобиль Daewoo Nexia. На мокрой дороге водитель по всей видимости не успел остановиться. В результате Subaru влетел в отбойник и повис на нем и Ford Focus тоже влетел в отбойник.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадали: пассажирка Subaru, ее госпитализировали, водителям Subaru и Daewoo Nexia оказали помощь на месте. Кроме того были госпитализированы водитель Ford Focus и два его пассажира.



Со слов участников аварии водитель Fordа находился в алкогольном опьянении.