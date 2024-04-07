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В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы рано утром 7 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей на пересечении улиц Бокейханова и Рыскулова. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По ул.Бокейханова в северном направлении двигался автомобиль Ford Focus. Водитель не справился с управлением, не вошел в поворот и в результате врезался в бордюр и выехал поперек проспекту Рыскулова, где тут же его протаранил в бок автомобиль Subaru, следовавший по ул.Рыскулова в восточном направлении.

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

Subaru отлетел в отбойник и в него мгновенно влетел автомобиль Daewoo Nexia. На мокрой дороге водитель по всей видимости не успел остановиться. В результате Subaru влетел в отбойник и повис на нем и Ford Focus тоже влетел в отбойник.

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:00

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадали: пассажирка Subaru, ее госпитализировали, водителям Subaru и Daewoo Nexia оказали помощь на месте. Кроме того были госпитализированы водитель Ford Focus и два его пассажира.

Со слов участников аварии водитель Fordа находился в алкогольном опьянении.

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