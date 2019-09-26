В казахстанском хлебе станет меньше соли

Показатель соли в рационе казахстанцев превышен почти в четыре раза.

Казахстанцы употребляют слишком много соли. Ее показатель в рационе превышен почти в четыре раза. Как отмечают врачи, это может вызвать инсульт, сердечный приступ и даже сахарный диабет. Как известно, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому бороться с "белой смертью" будут постепенно. Начать решили с хлеба, который всему голова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Свежий, румяный и главное полезный. Пекарня Агротехнического университета стала экспериментальной площадкой по приготовлению хлебобулочных изделий с пониженным содержанием соли. Ее суточная доза, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения - 5 граммов. Казахстанцы же в среднем употребляют почти 20.

- Мы уменьшили в своем производстве, которое предназначено у нас для студентов и профессорско-преподавательского состава, содержание соли с 6 граммов до 4 граммов. В нашем цеху выпускается 15 наименований хлебобулочных изделий. Во всех изделиях мы сделали уменьшение соли, - рассказывает доктор технических наук Нурбиби Машанова.

Снизить содержание соли в рецептуре хлеба также намерены во всех пекарнях столицы. Это планируют сделать уже до конца года. На вкусовые качества продукта это не повлияет, зато благотворно скажется на здоровье. По данным специалистов, 60% населения нашей республики страдает от избыточного веса. Треть из них имеет риск развития ожирения.

- Не только в городе Нур-Султан, но и с другими регионами проводится работа с производителями хлебобулочных изделий, которые уже в производственных масштабах могли бы снизить соль в своей продукции. Мы с производителями работаем по снижению на 1 грамм, то есть это поэтапно. Каждый год возможно снижение, чтобы потребитель привык, - говорит заместитель директора национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Руслан Сатыбалдиев.

Как известно, привычка - вторая натура. И не всегда, по словам диетологов, любовь к соленому несет вред для здоровья.

- Некоторым людям, даже если они превышают, если они ведут активный образ жизни, правильно питаются, то тогда повышенная норма до 8, до 10 граммов - не сыграет огромной роли, - утверждает диетолог Гульвира Ибраева.

Однако есть общие рекомендации. Поэтому в Национальном центре общественного здравоохранения планируют разработать комплекс мер по снижению содержания соли не только в хлебе, но и в других продуктах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!