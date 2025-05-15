Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли

Соль – один из самых древних и необходимых продуктов в рационе человека. Без нее не может обойтись ни одна клетка нашего тела. Но, как и в любой истории, все решает доза. Об этом казахстанцам решили напомнить в пресс-службе Министерства здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Польза соли:

Соль регулирует водно-солевой баланс и поддерживает давление.

Участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц.

Натрий, содержащийся в соли, необходим для работы сердца и мозга.

Йодированная соль помогает предотвратить заболевания щитовидной железы.

Когда соль становится вредной

Избыток соли повышает артериальное давление.

Может вызывать отеки, перегружать почки и сердце.

Увеличивает риск инсульта, инфаркта и остеопороза.

Часто скрывается в готовых продуктах (колбаса, сыры, соусы), и мы не замечаем, как превышаем норму.

Сколько соли нужно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 г соли в день – это примерно одна чайная ложка.

Советы

Пробуйте недосаливать пищу и заменять соль специями.

Читайте состав на упаковках – удивитесь, где прячется соль.

Если есть хронические болезни – особенно важно контролировать потребление соли.

"Соль – не враг, если вы держите ее под контролем. Все дело в балансе". Пресс-служба Минздрава РК

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