Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли
Фото: pixabay
Соль – один из самых древних и необходимых продуктов в рационе человека. Без нее не может обойтись ни одна клетка нашего тела. Но, как и в любой истории, все решает доза. Об этом казахстанцам решили напомнить в пресс-службе Министерства здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Польза соли:
- Соль регулирует водно-солевой баланс и поддерживает давление.
- Участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц.
- Натрий, содержащийся в соли, необходим для работы сердца и мозга.
- Йодированная соль помогает предотвратить заболевания щитовидной железы.
Когда соль становится вредной
- Избыток соли повышает артериальное давление.
- Может вызывать отеки, перегружать почки и сердце.
- Увеличивает риск инсульта, инфаркта и остеопороза.
- Часто скрывается в готовых продуктах (колбаса, сыры, соусы), и мы не замечаем, как превышаем норму.
Сколько соли нужно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 г соли в день – это примерно одна чайная ложка.
Советы
- Пробуйте недосаливать пищу и заменять соль специями.
- Читайте состав на упаковках – удивитесь, где прячется соль.
- Если есть хронические болезни – особенно важно контролировать потребление соли.
"Соль – не враг, если вы держите ее под контролем. Все дело в балансе".Пресс-служба Минздрава РК
Материал по теме
Врач раскрыл, что долгий сон может убивать
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее были названы семь причин есть бананы каждый день. Так, банан помогает регулировать уровень стресса, чувствовать себя счастливым, а еще улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Все дело в аминокислотах, которые содержатся в продукте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript