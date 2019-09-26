Вдова винит в смерти мужа полицейских в Жамбылской области

Родные погибшего говорят, чтобы мужчина взял на себя вину за изнасилование ему сначала предлагали деньги. А когда отказался, стали пытать и заставили признаться в преступлении.

Жительница Жамбылской области винит полицейских в смерти мужа. Она уверена, супруга пытали и заставили признаться в преступлении, которого он не совершал. Чтобы не сесть в тюрьму 27-летний Дмитрий Минголимов свел счеты с жизнью. Вдова считает, что он не выдержал давления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Перед смертью мужчина оставил письмо, где подробно рассказал о пытках со стороны страж порядка. Покойного Дмитрия Минголимова из дома забрали полицейские 31 марта. Родные погибшего говорят, чтобы мужчина взял на себя вину за изнасилование ему сначала предлагали деньги. А когда отказался, стали пытать и заставили признаться в преступлении.

- 200 тысяч тенге. Да, чтобы на себя взял. Он просто за три года мне не изменял. А что тут за изнасилование говорить. Так вот пишет он вот тут-то, они били его дубинками, заставили снять джинсы. Били его еще сломанным кием. Одели бронежилет на него, били дубинками. Электрошокер еще вот. Мы, когда хоронили в гробу заметили на лице, на правой стороне, на самой косточке есть электрошокер, - рассказывает вдова Дмитрия Минголимова Александра Минголимова.

Из полиции в тот день Дмитрий вернулся поздно ночью, вспоминает супруга. На следующие сутки его нашли повешенным. Полицейские, смерть мужчины расследовали спустя рукава, считает вдова. В местной полицейской службе с обвинениями родных не согласны.

- По делу о самоубийстве Минголимова Дмитрия было рассмотрено уголовное дело по статье 105, части 1 уголовного Кодекса Республики Казахстан. 30 июня дело было приостановлено из-за отсутствия состава преступления, - говорит начальник УСБ ДП Жамбылской области Ноян Киымбеков.

Следователи говорят, провели проверку в отношении трех полицейских, имя которых погибший указал в своей предсмертной записке. Якобы никаких нарушений в их действиях не нашли. Чтобы добиться правды, родственники мужчины готовы пойти на эксгумацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!