Смерть Салтанат Нукеновой: брат Бишимбаева не признал свою вину

В Астане продолжаются слушания по делу Куандыка Бишимбаева. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов сегодня, 15 апреля, не признал вину по предъявленному ему обвинению: недонесение о преступлении и укрывательство, сообщает Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева попросила Бахытжана Байжанова высказать позицию по предъявленному обвинению. Однако подсудимый не признал вину в части недонесения о совершенном особо тяжком преступлении.

"Нет, потому что я не знал, потом я же сообщил в скорую помощь. Вину не признаю. Как узнал, сразу сообщил", – заявил Бахытжан Байжанов.

Не признал он вину и в совершении укрывательства.

"По укрывательству нет, потому что она, согласно экспертизе, между 15:00 и 17:00 скончалась, а я удалил в 13:30 запись, получается, до ее смерти", – утверждает Бахытжан Байжанов.

Напомним, что Бахытжан Байжанов – двоюродный брат Куандыка Бишимбаева, директор "Гастроцентра", где, по версии обвинения, и произошло убийство Салтанат Нукеновой. Его обвиняют в укрывательстве (ст. 432 УК РК) и недонесении о преступлении (ст. 434 УК РК).

Ранее сообщалось, что в суде по делу Куандыка Бишимбаева заменили одного из присяжных.