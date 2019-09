Первый космонавт ОАЭ улетел с Байконура

Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС, передает РИА Новости.

По международной классификации, космонавтом или астронавтом может считаться тот, что поднялся выше условной границы космоса на высоте 100 километров. Отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя произошло более чем в 200 километрах над Землей.

Корабль стартовал с Байконура на последней в истории ракете "Союз-ФГ" с украинской системе управления. После этого пуска все пилотируемые полеты будут переведены на модернизированную версию ракеты – "Союз-2.1а".

Позднее Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС. "Союз" успешно причалил к МКС. Сближение корабля со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" прошло в автоматическом режиме.

Находясь на связи с комнатой управления полетом Космического центра в Дубае после успешной стыковки, аль-Мансури сказал:

أعلى برج في العالم يواكب على طريقته مهمة أول رائد فضاء إماراتي#برج_خليفة



The tallest building in the world #BurjKhalifa lights up for the UAE's historic launch to the International Space Station @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/MmUH81xX7a