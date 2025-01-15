Аэротакси в Узбекистане запустят инвесторы из ОАЭ
Фото: Instagram/jetex
В ближайшее время в Ташкенте и других городах страны вместо обычного такси можно будет заказать небольшой вертолет и долететь без пробок, сообщает Zakon.kz.
Так в рамках официального визита главы Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта и эмиратской компанией JETEX, передает пресс-служба министерства.
Фото: пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
В рамках данного проекта будут налажены:
- услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации;
- услуга VIP такси.
"Это положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов", – говорится в сообщении.
В ведомстве надеются, что успешная реализация данного проекта послужит дальнейшему повышению престижа и привлекательности Ташкента.
Дональд Трамп решил вспомнить о своем предвыборном мусоровозе, поэтому грузовик примет участие в праздничном параде 20 января.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript