Аэротакси в Узбекистане запустят инвесторы из ОАЭ

Фото: Instagram/jetex

В ближайшее время в Ташкенте и других городах страны вместо обычного такси можно будет заказать небольшой вертолет и долететь без пробок, сообщает Zakon.kz.

Так в рамках официального визита главы Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта и эмиратской компанией JETEX, передает пресс-служба министерства. Фото: пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана



В рамках данного проекта будут налажены: услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации;

услуга VIP такси. "Это положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов", – говорится в сообщении. В ведомстве надеются, что успешная реализация данного проекта послужит дальнейшему повышению престижа и привлекательности Ташкента. Дональд Трамп решил вспомнить о своем предвыборном мусоровозе, поэтому грузовик примет участие в праздничном параде 20 января.

Поделиться новостью