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Мир

Аэротакси в Узбекистане запустят инвесторы из ОАЭ

Авиация, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:40 Фото: Instagram/jetex
В ближайшее время в Ташкенте и других городах страны вместо обычного такси можно будет заказать небольшой вертолет и долететь без пробок, сообщает Zakon.kz.

Так в рамках официального визита главы Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта и эмиратской компанией JETEX, передает пресс-служба министерства.

Меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:40

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана



В рамках данного проекта будут налажены:

  • услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации;
  • услуга VIP такси.
"Это положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов", – говорится в сообщении.

В ведомстве надеются, что успешная реализация данного проекта послужит дальнейшему повышению престижа и привлекательности Ташкента.

Дональд Трамп решил вспомнить о своем предвыборном мусоровозе, поэтому грузовик примет участие в праздничном параде 20 января.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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