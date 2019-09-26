Как выглядит дом узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева

В Wikileaks Салима Абдувалиева описали как одного из "боссов криминального мира" Узбекистана.

В местных СМИ распространяется видео дома известного узбекского бизнесмена Салима Киргизбаевича Абдувалиева, известного как Салим-бойвачч, передает Zakon.kz со ссылкой на CA-NEWS.

Ранее в соцсетях были опубликованы два видео со свадьбы его внучки. Свадьба состоялась еще в феврале 2019 года.

В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американский дипломат описывал Салима Абдувалиева как одного из "боссов криминального мира" Узбекистана.

В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов.

Официальных комментариев относительно информации, опубликованной сайтом WiliLeaks, не было дано.

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