Машины, металл, лекарства: почему узбекские бизнесмены вкладывают в Казахстан миллионы долларов

Объем валового притока прямых инвестиций из Узбекистана в Казахстан за 2023 год составил рекордные 22,2 миллиона долларов США. Это самый высокий показатель с 2005 года, сообщает Zakon.kz.

Инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном выходит на новый уровень. Уже реализованы десятки производственных проектов на сумму больше 2,5 миллиарда долларов в сфере сельского хозяйства, сырья, легкой промышленности.

В 2023 году добавились и другие инвестиционные проекты:

производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом в Костанайской области (33,7 млрд тенге);

строительство завода по производству металлопроката в Алматинской области (27,0 млрд тенге);

производство стерильных лекарственных форм и гигиенических средств в Шымкенте (4,4 млрд тенге).

Интерес к нашей стране объясняется рядом факторов.

В Казахстане есть благоприятная бизнес-среда, эффективная защита прав инвесторов, инвестиционные стимулы, политическая стабильность, богатая сырьевая база, человеческий капитал.

Между тем товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за 2023 год составил 4,4 млрд долл., что на 10,2% ниже предыдущего года.

Доля Казахстана во внешней торговле Узбекистана составила: в общем товарообороте – 7,0%, экспорте – 5,6% и импорте – 7,9%.

В 2023 году объем взаимной торговли между Узбекистаном и Казахстаном составил $4,4 млрд, в том числе экспорт составил $1,4 млрд, а импорт – $3 млрд.

Иллюстрация: e-cis.info

Согласно докладу интернет-портала СНГ (основанном на данных Агентства по статистике при президенте РУз), основными позициями экспорта Узбекистана в Казахстан являются:



машины и оборудование – 645,3 млн долларов;

промышленные товары – 200,5 млн долларов;

продовольственные товары – 184,0 млн долларов;

химические вещества – 90,0 млн долларов;

готовые изделия – 84,5 млн долларов;

непродовольственное сырье – 25,1 млн долларов;

услуги – 138,6 млн.

Импорт из Казахстана в Узбекистан представлен следующей продукцией:

промышленные товары – 715,2 млн долларов;

продовольственные товары – 1,4 млрд долларов;

непродовольственное сырье – 261,5 млн долларов;

топливо, смазочные масла и аналогичная продукция – 254,4 млн долларов;

химическая продукция – 189,1 млн долларов;

машины и оборудование – 103,4 млн долларов;

готовые изделия – $28,9 млн долларов;

услуги – 52,6 млн долларов.

Отметим, что страны договорились в ближайшей перспективе увеличить взаимный товарооборот до $10 миллиардов и расширить деловые связи.

25 апреля 2024 года был ратифицирован Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях. Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.