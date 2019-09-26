Пять машин, автобус, восемь пострадавших - массовое ДТП в Алматы

По данному факту начато досудебное расследование.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили подробности массовой аварии, произошедшей 25 сентября вечером, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в 22.40 в Жетысуском районе Алматы.

- Водитель автомашины марки BMW, 1996 года рождения, следуя по пр. Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно. Далее BMW, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota, а также с автобусом марки "ЛИАЗ", которые следовали по проспекту на восток. Продолжив движение, BMW совершил столкновение с двумя автомашинами марки Toyota Camry, которые ехали в западном направлении, - сообщили в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получили восемь человек, в том числе 8-летний ребенок.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.1 УК РК. В рамках производства будет назначены соответствующие экспертизы.

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