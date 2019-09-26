М. Ломтадзе предлагает раздать бесплатно предпринимателям платежные терминалы

Если сравнивать первые полугодия 2019 и 2018 годов, то безналичные платежи в Казахстане выросли более, чем в два раза.

Михаил Ломтадзе предлагает раздать бесплатно предпринимателям платежные терминалы, передает Zakon.kz.

- Недавно на Kazakhstan Growth Forum вы сказали, что Казахстан – один из мировых лидеров по темпам роста безналичных платежей. Насколько выросли безналичные платежи?

Если сравнивать первые полугодия 2019 и 2018 годов, то безналичные платежи в Казахстане выросли более, чем в два раза. Для примера, в России рост всего лишь на 26%. Казахстан растет в 4 раза быстрее России.

Доля безналичных операций в Казахстане за то же время выросла с 29% до 40%. Если так будет продолжаться, уже в этом году наша страна преодолеет планку, когда половина всех денежных операций будут безналичными.

- За счет чего происходит такой быстрый рост?

Рост безналичных платежей и трансформация из наличной экономики в безналичную и цифровую происходит в первую очередь благодаря казахстанцам, которые ценят удобство и выгоду безналичных платежей, чаще платят карточкой в магазинах и интернете, оплачивают услуги онлайн и делают переводы онлайн. Если даже сравнивать с ситуацией несколько лет назад, я, например, уже не ношу с собой наличные. И так многие казахстанцы.

Быстрому росту способствует наличие на рынке широкого выбора удобных сервисов, которые предлагаются многими компаниями и банками. Мы со своей стороны тоже вносим большой вклад в развитие безналичных платежей. Kaspi.kz является одним из драйверов роста безналичной экономики в Казахстане. Это онлайн платежи и переводы без комиссий через мобильное приложение Kaspi.kz, карта Kaspi Gold и наша бонусная программа.

Только бонусами за последние несколько лет мы дали нашим клиентам 36 миллиардов тенге, а в этом году уже более 10 миллиардов тенге. Это огромные инвестиции в развитие безналичных платежей.

Именно за счет наличия на рынке удобных сервисов и бонусных программ, за 3-4 года клиентский опыт в Казахстане кардинально изменился. Многим из нас уже, наверное, и в страшном сне не снится, как мы раньше оплачивали коммуналку или штрафы, стояли в длинных очередях и еще платили комиссии. И все эти изменения произошли за счет усилий всех игроков рынка и на рыночных условиях.

- Как вы видите дальнейшее развитие рынка в целом?

Сегодня нет преград и созданы все условия для дальнейшего развития рынка безналичных платежей и переводов. Это подтверждается текущими высокими темпами роста. Сами казахстанцы уже сделали свой выбор в пользу онлайн сервисов и безналичных платежей. И есть достаточное количество рыночных игроков, которые инвестируют в развитие рынка.

У Казахстана есть все шансы войти в историю и стать примером для многих других стран. О нас будут говорить, как о стране, которая смогла успешно и в рекордно короткие сроки построить электронную и цифровую экономику, где безналичные платежи составляют львиную долю всего денежного оборота каждого домохозяйства. И это произошло, потому что сами казахстанцы с большим удовольствием отказываются от наличных в пользу онлайн сервисов и безналичных платежей.

С другой стороны, люди только недавно привыкли к безналичным платежам и надо дать время, чтобы безналичные платежи полностью вытеснили наличные из нашей ежедневной жизни. Сейчас доля безналичных операций около 40%. Я думаю, что вполне реалистично довести этот показатель до 80% в течение 2 лет.

- То есть вы говорите, главное не мешать. А все-таки что еще можно сделать, чтобы рост продолжался?

Самое важное - создать широкую и самую современную платежную инфраструктуру, которая даст возможность всегда и везде платить картой или прямо с мобильного телефона.

В Казахстане около 150 000 POS-терминалов, из них только половина более-менее активная и также много устаревших устройств. По нашим расчетам, в Казахстане должно быть минимум 300 000 POS-терминалов, чтобы обеспечить любого предпринимателя возможностью принимать безналичные платежи.

Мы предлагаем раздать POS-терминалы бесплатно каждому предпринимателю. Со своей стороны мы готовы реализовать эту идею за счет собственных средств. Надеемся, что эту идею также подхватят международные платежные системы Visa и Mastercard, и другие банки. И в результате мы совместно сможем дать каждому предпринимателю возможность принимать безналичные платежи с любой карты или прямо с мобильного телефона.

- Во сколько это обойдется?

В рамках этой задачи, мы вместе с ведущими мировыми производителями уже разработали специально для Казахстана POS-терминал, в котором применили самые современные мировые технологии, включая оплату покупок с помощью QR кода прямо с мобильного телефона. Каждый такой POS-терминал стоит не менее 100 тысяч тенге и мы дадим этот терминал предпринимателям бесплатно.

Это наш вклад в создание современной платежной инфраструктуры в Казахстане, которая будет дальше стимулировать быстрый рост безналичных платежей. И что важно, на реализацию этой задачи не будет потрачено ни одного тенге бюджетных денег.

Более того, мы вместе с Министерством Финансов планируем реализовать пилотный проект, к которому также могут присоединиться все банки. В рамках проекта мы также за счет собственных средств создаем самые современные технологические решения, которые включают объединение POS-терминала и контрольно-кассовой машины. Все эти решения также будут предоставляться предпринимателям бесплатно.

- Как государство может повлиять на рост безналичных платежей?

Мы не видим значительных преград и барьеров для роста, тем более, когда сами казахстанцы уже очень активно переходят от наличных к безналичным покупкам и платежам. Сегодня рынок меняют сами казахстанцы и это самое главное достижение.

С другой стороны, чтобы предпринимателям было более выгодно принимать безналичные платежи, очень своевременной является инициатива государства освободить частных предпринимателей от подоходного налога на 3 года. Это послужит дополнительным стимулом к росту безналичного оборота и мотивирует частных предпринимателей к приему безналичных платежей. Если к этой инициативе добавить бесплатное и быстрое получение предпринимателями POS-терминалов вместе с контрольно-кассовыми решениями для создания современной платежной инфраструктуры, мы увидим дальнейший стремительный рост безналичных платежей.

- Какую выгоду получит страна от развития безналичных платежей?

Все очень просто – в конечном итоге рост безналичных платежей приведет к снижению доли теневой экономики, даст толчок экономическому росту и росту ВВП, поступлению налогов и уменьшению коррупции. Ну и, конечно, это просто удобно и современно.

Но для того, чтобы получить выгоду в полной мере, необходимо не потерять текущие темпы роста, закрепить привычку платить безналичными и построить самую современную инфраструктуру для предпринимателей.

Айша Тулеубекова

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