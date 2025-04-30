#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Финансы

Важные нововведения при заполнении платежных поручений

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 11:47 Фото: pexels
В Казахстане вступили в силу изменения в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что данные изменения связаны с переходом платежных систем Казахстана на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022, который был реализован Национальным банком Республики с 13 января 2025 года.

Так, в связи с новыми требованиями форма платежного поручения на уплату платежей в бюджет дополнена графами "Фактический плательщик" и "Отправитель денег".

В ДГД обратили особое внимание налогоплательщиков на порядок заполнения данных граф.

При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также социальных платежей за свое обособленное подразделение:

  • в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения, по обязательствам которого производится платеж;
  • ⁠в графе "ИИН (БИН)" указывается БИН данного обособленного подразделения;
  • платеж будет зачислен на лицевой счет структурного подразделения, если в графе "Отправитель денег" указан БИН головной организации.

При уплате судебным исполнителем платежей в бюджет в рамках исполнительного производства за должника:

  • в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должника;
  • в графе "ИИН (БИН)" указывается ИИН/БИН должника;
  • платеж будет зачислен на лицевой счет должника, если в графе "Отправитель денег" указаны реквизиты судебного исполнителя.

Во всех остальных случаях платежи в бюджет разносятся на лицевой счет налогоплательщика по ИИН/БИН, указанному в графе "Отправитель денег".

В Департаменте госдоходов настоятельно рекомендуют налогоплательщикам строго соблюдать указанные правила заполнения платежных документов во избежание некорректного разноса платежей и образования невыясненных сумм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля
Финансы
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля
Стоит ли казахстанцам инвестировать в юань: анализ возможностей и рисков
Финансы
10:59, Сегодня
Стоит ли казахстанцам инвестировать в юань: анализ возможностей и рисков
Кто не платит по кредитам: какой суммы достигла просроченная задолженность в банковском секторе
Финансы
16:55, 29 апреля 2025
Кто не платит по кредитам: какой суммы достигла просроченная задолженность в банковском секторе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: