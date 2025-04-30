Важные нововведения при заполнении платежных поручений

В Казахстане вступили в силу изменения в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что данные изменения связаны с переходом платежных систем Казахстана на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022, который был реализован Национальным банком Республики с 13 января 2025 года.

Так, в связи с новыми требованиями форма платежного поручения на уплату платежей в бюджет дополнена графами "Фактический плательщик" и "Отправитель денег".

В ДГД обратили особое внимание налогоплательщиков на порядок заполнения данных граф.

При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также социальных платежей за свое обособленное подразделение:

в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения, по обязательствам которого производится платеж;

⁠в графе "ИИН (БИН)" указывается БИН данного обособленного подразделения;

платеж будет зачислен на лицевой счет структурного подразделения, если в графе "Отправитель денег" указан БИН головной организации.

При уплате судебным исполнителем платежей в бюджет в рамках исполнительного производства за должника:

в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должника;

в графе "ИИН (БИН)" указывается ИИН/БИН должника;

платеж будет зачислен на лицевой счет должника, если в графе "Отправитель денег" указаны реквизиты судебного исполнителя.

Во всех остальных случаях платежи в бюджет разносятся на лицевой счет налогоплательщика по ИИН/БИН, указанному в графе "Отправитель денег".

В Департаменте госдоходов настоятельно рекомендуют налогоплательщикам строго соблюдать указанные правила заполнения платежных документов во избежание некорректного разноса платежей и образования невыясненных сумм.