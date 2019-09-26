Избитый в Алматы двухлетний ребенок третий день не выходит из комы

23 сентября мужчина жестоко избил пасынка. Он арестован и дает признательные показания.

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили, что избитый двухлетний мальчик уже три дня не выходит из комы, передает Zakon.kz.

23 сентября мужчина жестоко избил пасынка. Он арестован и дает признательные показания. Подозреваемый с матерью мальчика живут в гражданском браке, чуть больше месяца назад они переехали в город из Алматинской области. Арендовали жилье в микрорайоне "Кок кайнар".

В тот же день мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.

- Его состояние крайне тяжелое. Без изменений, - сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Малышу был выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга, тяжелой степени. Ушиб ствола мозга. Субдуральная гематомы левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; Диффузно-аксональное повреждение головного мозга. Тупая травма органов грудной клети. Ушиб органов грудной клетки. Тупая травма живота. Ушиб органов брюшной полости. Множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы. Дыхательная недостаточность III степени. Травматический шок III степени. Церебральный шок III степени.

По экстренным показаниям ребенку произведена операция: декомпрессионная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы.

На данный момент ребенок находится в коме на искусственной вентиляции легких, состояние крайне тяжелое. Получает интенсивную терапию.

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