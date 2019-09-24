Состояние ребенка, которого избил отчим, остается крайне тяжелым

На данный момент ребенок находится в коме.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии двухлетнего ребенка, которого избил отчим, передает Zakon.kz.

- Ребенок поступил в экстренном порядке в реанимационное отделение ДГКБ №2. Здесь ему сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружена субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивная субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром. Далее, по согласованию с администрацией больниц ребенок доставлен реанимационной бригадой в центр детской неотложной помощи, - сообщили в ведомстве.

Выставлен диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга, тяжелой степени. Ушиб ствола мозга. Субдуральная гематомы левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; Диффузно-аксональное повреждение головного мозга. Тупая травма органов грудной клети. Ушиб органов грудной клетки. Тупая травма живота. Ушиб органов брюшной полости. Множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы. Дыхательная недостаточность III степени. Травматический шок III степени. Церебральный шок III степени.

По экстренным показаниям ребенку произведена операция: декомпрессионная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы.

На данный момент ребенок находится в коме на искусственной вентиляции легких, состояние крайне тяжелое. Получает интенсивную терапию.

23 сентября мужчина жестоко избил ребенка. Он арестован и дает признательные показания. Подозреваемый с матерью мальчика живут в гражданском браке, чуть больше месяца назад они переехали в город из Алматинской области. Арендовали жилье в микрорайоне "Кок кайнар".

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