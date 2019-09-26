Сезон гриппа и простуды: как не заболеть в офисе

Осень - сезон простуд: половина коллег вытирают носы на рабочем месте и громко кашляют.

Сейчас в каждом офисе можно услышать, как кто-то кашляет и чихает. Очевидно, что мало кому хочется заразиться от коллег, поэтому мы подготовили для вас работающие советы о том, как не заразиться на работе в сезон гриппа и простуды.

Мойте руки

В офисе мы много раз касаемся клавиатуры, дверных ручек, кнопок лифта и выключателей. До 80% всех вирусных болезней передается через руки, особенно это касается гриппа и простуды. Дотрагиваясь руками до лица, мы можем перенести бактерии на слизистые глаз, рта и носа, после чего они попадут в организм. Поэтому важно воспрепятствовать этому с помощью простого способа – мытья рук.

Однако очень важно делать это правильно:

– подержите руки под проточной водой;

– основательно намыльте руки – тыльную и внутреннюю сторону ладони, кончики пальцев и ногти, пространство между пальцами;

– после того как вы намылили руки, потрите их друг о друга так, чтобы мыло было на каждом сантиметре кожи, на это у вас должно уйти 20–30 секунд;

– помойте руки под проточной водой; Чтобы закрыть кран в общественном туалете, лучше используйте одноразовое полотенце или делайте это, например, локтем;

– чтобы вытереть руки, лучше использовать одноразовые полотенца, а не сушилку.

Проветривайте

Регулярное проветривание улучшает качество воздуха. Свежий воздух важен для продуктивности, а также для иммунной системы. В закрытом помещении быстро накапливается количество бактерий и микробов, которое снижается за счет проветривания. Особенно важно часто проветривать, если в офисе работают заболевшие коллеги.

Чихайте и кашляйте, но правильно

Когда вы кашляете или чихаете, не стоит закрывать рот рукой, так как на ней будут бактерии, которые останутся на других поверхностях, как только вы дотронетесь до них. Из-за этого могут заразиться другие. Когда вы чихаете или кашляете, отойдите от своих коллег минимум на метр, а также отвернитесь от них. Чихать и кашлять лучше не в руку, а в одноразовый бумажный платок. Если вы используете тканевые платки, то их нужно стирать при температуре минимум 60 градусов. После того как вы чихнули или покашляли, следует тщательно помыть руки. Если у вас при себе не оказалось бумажного платка, чихайте в изгиб локтя, также отвернувшись от коллег.

Укрепляйте иммунную систему

Чтобы снизить риск заражения, важно вести здоровый образ жизни – быть активным и правильно питаться. В холодное время года можно дополнительно принимать витамины А, С и Е, а также цинк. Они также содержатся в продуктах питания – крупах, орехах, твердом сыре, овощах и фруктах. Какие продукты укрепляют иммунную систему? Кислая капуста, томаты, шпинат, имбирь, яблоки, малина, вишни. Когда вокруг много заболевших людей, важно пить много жидкости, лучше всего травяного или фруктового чая с имбирем, добавляя в него чайную ложку меда. Кроме того, избегайте стресса, так как он негативно сказывается на иммунитете, делая вас более уязвимым к вирусам.

Соблюдайте дистанцию

Если вам пришлось пообщаться на работе с заболевшим человеком, помойте после этого руки, до этого не прикасайтесь к глазам, рту и носу. Избегайте контакта с близкими людьми, объятий и рукопожатий.

Источник: germania.one

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