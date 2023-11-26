Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Период простуд: как не заболеть в общественных местах

Период простуд: как не заболеть в общественных местах Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Дарья Мифтахова рассказала об основных способах сохранить здоровье в период простуд, если приходится часто бывать в людных местах, сообщает Zakon.kz.

Осенний и зимний периоды ежегодно приносят вирусные инфекции, которые сопровождаются простудными симптомами. Аденовирусы и риновирусы, ОРВИ и ОРЗ поджидают в общественных местах, где больные могут контактировать со здоровыми людьми. Чтобы избежать заражения, российский врач Мифтахова рекомендует придерживаться простых правил, передает Газета.Ru.

Факторы ослабления иммунитета

  • стресс
  • нерациональное питание
  • снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности
  • вредные привычки
  • неконтролируемые хронические заболевания.
"Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется. Системы иммунитета слизистых (мукозальный иммунитет) – это основная арена воспалительного процесса при вирусной инфекции". Дарья Мифтахова

Как сохранить здоровье

  • соблюдайте личную гигиену
  • чаще мойте руки
  • проветривайте помещение
  • проводите влажную уборку
  • помните о тепловом режиме
  • не допускайте переохлаждение организма
  • регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками
  • обеспечьте себе отдых и полноценный сон.

Отдельно врач рекомендовала включить в рацион необходимое количество белка.

Ранее эксперт по питанию из американской компании, которая занимается производством продуктов и пищевых добавок, в составе научного коллектива выяснил, что замена очищенных злаков бобовыми помогает похудеть, способствует здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления