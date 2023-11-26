Период простуд: как не заболеть в общественных местах

Российский врач-терапевт Дарья Мифтахова рассказала об основных способах сохранить здоровье в период простуд, если приходится часто бывать в людных местах, сообщает Zakon.kz.

Осенний и зимний периоды ежегодно приносят вирусные инфекции, которые сопровождаются простудными симптомами. Аденовирусы и риновирусы, ОРВИ и ОРЗ поджидают в общественных местах, где больные могут контактировать со здоровыми людьми. Чтобы избежать заражения, российский врач Мифтахова рекомендует придерживаться простых правил, передает Газета.Ru.

Факторы ослабления иммунитета

стресс

нерациональное питание

снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности

вредные привычки

неконтролируемые хронические заболевания.

"Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется. Системы иммунитета слизистых (мукозальный иммунитет) – это основная арена воспалительного процесса при вирусной инфекции". Дарья Мифтахова

Как сохранить здоровье

соблюдайте личную гигиену

чаще мойте руки

проветривайте помещение

проводите влажную уборку

помните о тепловом режиме

не допускайте переохлаждение организма

регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками

обеспечьте себе отдых и полноценный сон.

Отдельно врач рекомендовала включить в рацион необходимое количество белка.

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