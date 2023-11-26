Период простуд: как не заболеть в общественных местах
Осенний и зимний периоды ежегодно приносят вирусные инфекции, которые сопровождаются простудными симптомами. Аденовирусы и риновирусы, ОРВИ и ОРЗ поджидают в общественных местах, где больные могут контактировать со здоровыми людьми. Чтобы избежать заражения, российский врач Мифтахова рекомендует придерживаться простых правил, передает Газета.Ru.
Факторы ослабления иммунитета
- стресс
- нерациональное питание
- снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности
- вредные привычки
- неконтролируемые хронические заболевания.
"Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется. Системы иммунитета слизистых (мукозальный иммунитет) – это основная арена воспалительного процесса при вирусной инфекции". Дарья Мифтахова
Как сохранить здоровье
- соблюдайте личную гигиену
- чаще мойте руки
- проветривайте помещение
- проводите влажную уборку
- помните о тепловом режиме
- не допускайте переохлаждение организма
- регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками
- обеспечьте себе отдых и полноценный сон.
Отдельно врач рекомендовала включить в рацион необходимое количество белка.
Ранее эксперт по питанию из американской компании, которая занимается
производством продуктов и пищевых добавок, в составе научного коллектива
выяснил, что замена очищенных злаков бобовыми помогает похудеть,
способствует здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.