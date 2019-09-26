Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Информация о задержании замакима Алматинской области появилась в соцсетях

Если данный факт не подтвердится, будут привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют эту информацию.

Фото : Baribar26 сентября 2019, 12:31

В Сети появилась информация о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает Zakon.kz.

В Facebook Жарас Ниязбек написал о том, что появилась информация о задержании Багдата Манзорова сегодня, и выразил сожаление в связи с этим, отметив, что он был открытым для журналистов акимом (речь идет о времени, когда он был акимом Алатауского района Алматы).

Редакция обратилась в акимат Алматинской области за комментарием.

- Официально он вчера выехал в командировку, вчера вечером я с ним созванивался. Насчет того, что сегодня такая информация распространяется, я как пресс-секретарь обратился в правоохранительные органы с целью выяснить факт. Если он не подтвердится, будем привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют эту информацию, - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области 12 июля текущего года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты