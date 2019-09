Лицо Зеленского во время слов Трампа о Путине рассмешило людей

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, пишет РИА Новости.

Фотографию, на которой запечатлен этот момент, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале.

"Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным", — отметила Скабеева в подписи к снимку, на котором лицо украинского президента искривилось.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF