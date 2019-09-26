Лицо Зеленского во время слов Трампа о Путине рассмешило людей

Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным", искривилось.

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, пишет РИА Новости.

Фотографию, на которой запечатлен этот момент, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале.

"Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным", — отметила Скабеева в подписи к снимку, на котором лицо украинского президента искривилось.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF — Emily Tillett (@EmilyETillett) 25 сентября 2019 г.

Журналистка также поделилась другой фотографией, на которой, по ее словам, только началась двухсторонняя встреча лидеров двух государств. На ней Зеленский немного улыбается, однако Трамп принял серьезный вид.

"А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло", — заметила телеведущая.

В еще одном посте в телеграме Скабеева опубликовала видеозапись, на которой президент Соединенных Штатов заявил, что его украинский коллега сделал его еще более знаменитым. Журналистка предположила, что таким образом Трамп хотел "потроллить" Зеленского.

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