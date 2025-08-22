#АЭС в Казахстане
Мир

Что думает Трамп о взаимоотношениях Путина и Зеленского

Фото: flickr/Gage Skidmore/kremlin /Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не слишком хорошо ладят, сообщает Zakon.kz.

Главу Соединенных Штатов процитировал телеканал Sky News.


"Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус немного. Они не очень хорошо уживаются друг с другом по понятным причинам. Но посмотрим", – сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп решил оставить попытки организовать двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Елена Беляева
Елена Беляева
