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Радикалы крали скот в Атырауской области

С начала года полиция Атырау раскрыла 23 факта краж скота.

Фото : пресс-служба ДП Атырауской области26 сентября 2019, 13:44

Владельцам с начала года вернули 82 домашних животных, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

В полиции отмечают, что основной причиной краж скота является вольный выпас.

Очередная попытка кражи чужого имущества стражами порядка была пресечена на территории Махамбетского района.

- Сотрудниками полиции прекращена деятельность преступной группы, совершившей кражу скота на территории Атырауской области. Во время проверки ГАЗели на трассе Атырау - Индер была предотвращена попытка скотокрадства. Задержанные 29-ти и 42-х летние мужчины, совершившие кражу трех коров, оказались местными жителями. Во время предварительного следствия было установлено, что преступники являются сторонниками ДРТ (деструктивных религиозных течений), - рассказали в полиции.

В отношении задержанных ведется досудебное расследование по ст.188 ч.2 УК РК (кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание - лишение свободы на срок 5 лет.


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